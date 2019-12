V snežnem plazu na Južnem Tirolskem umrle tri osebe

Bolzano, 28. decembra - V snežnem plazu na smučišču Val Senales na Južnem Tirolskem so danes umrle tri osebe, še dve sta bili poškodovani. Smučarji so bili na progi, ko se je okoli poldneva sprožil plaz in zasul več ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki se navaja predstavnika policije iz Bolzana.