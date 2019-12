Pred prazniki zasegli večjo količino petard, orožje, strelivo in konopljo

Metlika, 28. decembra - Metliški policisti so na podlagi odredb sodišč v torek v okolici Metlike opravili hišno preiskavo zaradi sumov prekrškov in kaznivih dejanj. Pri hišni preiskavi so policisti zasegli različno orožje, strelivo, konopljo in laboratorij za gojenje konoplje, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.