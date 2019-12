Ljubljana, 28. decembra - Malo pred 3. uro je v krožišču Tomačevo v Ljubljani voznik osebnega avtomobila zaspal pri semaforju. Avto se je nato začel nenadzorovano pomikati nazaj po cestišču in pristal v odbojni ograji. Gasilci so poškodovanega voznika prenesli do reševalnega vozila, poroča uprava za zaščito in reševanje.