Kralji do zmage po podaljšku

San Jose, 28. decembra - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL gostovali pri San Jose Sharks in prišli do zmage po podaljšku s 3:2. Odločilni gol za zmago je v drugi minuti podaljška dosegel Jeff Carter, pred tem se je dvakrat med strelce vpisal Martin Frk. Slovenski as Anže Kopitar je v dresu kraljev tokrat ostal brez točk.