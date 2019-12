Goran Dragić zadel za zmago Miamija

Miami, 28. decembra - Košarkarji Miamija so v severnoameriški ligi NBA zabeležili novo zmago. Tokrat so tesno s 113:112 premagali ekipo Indiana Pacers, odločilni koš pa je šest sekund pred koncem zadel nekdanji kapetan slovenske reprezentance Goran Dragić. Ljubljančan je sicer v 29 minutah dosegel 14 točk in temu dodal še šest podaj in tri skoke.