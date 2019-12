Newyorška policija po nekaj antisemitskih incidentih povečala navzočnost v judovskih predelih Brooklyna

New York, 28. decembra - Newyorški župan Bill de Blasio je v predelih Brooklyna, kjer prebiva veliko Judov, v času praznovanja hanuke okrepil policijsko navzočnost na ulicah in okrog sinagog. V minulem tednu so namreč tam zabeležili pet antisemitskih napadov. Župan je dejal, da so antisemitski napadi napadi na vrednote mesta, česar ne bo dovolil.