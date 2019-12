Pomiloščenega pripadnika ameriških posebnih enot ZDA tovariši označil za psihopata

New York, 28. decembra - Nekdanji sobojevniki v posebni enoti ameriške mornarice Seals so Edwarda Gallagherja označili za zlobnega, strupenega in povsem pripravljenega pobijati vse, kar se premika. Gallagher je bil obtožen vojnih zločinov in nato obsojen zaradi fotografiranja s truplom, predsednik Donald Trump pa je obsodbo odpravil.