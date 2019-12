Borzni indeksi Wall Streeta po mirnem tednu z rastjo

New York, 28. decembra - Borzno trgovanje na Wall Streetu je v minulem tednu zaznamovalo pomanjkanje pretresov in osrednji borzni indeksi so dosegli novo tedensko rast. V sredo je bil prost dan zaradi božiča, sicer pa je bilo skozi teden malo gospodarskih poročil in nobenih pretresov. Do sklenitve najboljšega leta od 2013 Wall Street čakata le še dva trgovalna dneva.