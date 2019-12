Primorske novice o ribiškem pristanišču na Seči (28. 12.)

Koper, 27. decembra - Alenka Penjak v komentarju Čudežna obnova Seče brez rušenja piše o tem, da če je letos kaj razdelilo piransko občinsko vodstvo in njene krajane, je to gotovo napovedana obnova ribiškega pristanišča na Seči in vendar se nič ne premakne. Seča ostaja podobna Trnuljčici, ujeta v trnje želja, zamer in nesložnosti, meni avtorica.