Na mostu na Kolpi tradicionalno srečanje prebivalcev Kostela in Delnic

Kostel/Delnice, 27. decembra - Na mejnem prehodu Petrina so se na tradicionalnem novoletnem srečanju sestali prebivalci slovenske in hrvaške obmejne občine, Kostela in Delnic, poročajo mediji. Prebivalci obeh držav, ki jih reka Kolpa, kot zatrjujejo, nikoli ni ločevala, imajo podobne težave. Med drugim jih moti ograja na meji in povečano število nezakonitih prehodov meje.