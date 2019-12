Ruski pianist policiste na Obrežju prestrašil s pedalom za obračanje notnih zapisov

Obrežje/Amsterdam, 27. decembra - Predmet v kovčku, ki so ga policisti danes z rentgenom zaznali na mejnem prehodu Obrežje in ga je bombni tehnik potem ocenil za nenevarnega, je bil pedal za iPad za obračanje fotoničnih notnih zapisov, njegov lastnik pa ruski pianist Andrej Gugnin. Kot je pojasnil za STA, so se mu policisti, ki so "zgolj opravljali svoje delo", opravičili.