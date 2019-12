Umrl nekdanji ostrostrelec Borussie Mönchengladbach

Düsseldorf, 27. decembra - Za posledicami srčne kapi je danes v 60. letu življenja umrl nekdanji nogometaš Borussie iz Mönchengladbacha Hans-Joerg Criens. Nekdanji napadalec je za Borussio od leta 1981 do leta 1993 odigral 290 tekem in dosegel 92 golov, kar ga za Juppom Heynckesom in Herbertom Laumenom uvršča na tretje mesto najboljših strelcev tega kluba.