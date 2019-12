Na Ljubljanski borzi v dveh dneh za tri milijone evrov poslov

Ljubljana, 27. decembra - Na Ljubljanski borzi sta bila ta teden dva trgovalna dneva. Borzni posredniki so v obeh opravili za približno tri milijone evrov pometa. Najbolj prometne so bile delnice Krke, NLB in Petrola. Indeks SBI TOP je v ponedeljek pridobil 0,60 odstotka, danes pa izgubil 0,03 odstotka in teden sklenil pri 924,84 točke.