Motorji motociklov in mopedov odslej z višjim okoljskim standardom

Bruselj, 1. januarja - Od danes morajo imeti vsi novi modeli motociklov in mopedov, ki so naprodaj v EU in na območju Evropskega združenja za prosto trgovino (Efta), motorje okoljskega standarda euro 5. Ta je enakovreden standardu euro 6 pri avtomobilih in prinaša dodatno zmanjšanje škodljivih izpustov.