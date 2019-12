Policisti med prazniki obravnavali poškodbo s pirotehniko in zasegli 196 petard

Celje, 27. decembra - Med prazniki so policisti obravnavali 54-letnega moškega, ki se je v sredo poškodoval med streljanjem s pištolo za rakete. Na maloobmejnem mejnem prehodu Rajnkovec pa so v četrtek pri vstopu v državo 18-letniku zasegli 196 petard, so sporočili s Policijske uprave Celje. Zoper oba moška bodo policisti zaradi prekrška uvedli hitri postopek.