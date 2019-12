Nemški trgovci v skrbi za okolje s polic umikajo ognjemete

Frankfurt, 27. decembra - Prodaja ognjemetov in druge pirotehnike v prednovoletnem času v Nemčiji od nekdaj cveti, letos pa so se nekateri trgovci v luči podnebnih sprememb odločili, da ognjemetov ne bodo postavili na police. Njihova poteza je že takoj obrodila sadove, saj so tudi mnogi drugi napovedali premislek o prodaji ognjemetov naslednje leto.