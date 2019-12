Novo mesto, 27. decembra - Košarkarji Krka so se okrepili z 32-letnim in 1,92 m visokim bosansko-hercegovskim branilcem Muhamedom Pašalićem, so sporočili iz novomeškega prvoligaša. Pašalić je bil reprezentant Bosne in Hercegovine na evropskih prvenstvih 2013 in 2015.