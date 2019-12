Mineva 15 let od smrti Susan Sontag

New York, 28. decembra - Pred 15 leti je umrla ameriška pisateljica, kritičarka in aktivistka Susan Sontag. Nase je prvič opozorila leta 1964 z esejem Zapiski o campu, med njenimi znanimi deli pa so O fotografiji, Pogled na bolečino drugega in Gospa z morja. Zaradi provokativne proze in pronicljivosti Susan Sontag sodi med vodilne intelektualke 20. stoletja.