Sumljiv predmet na mejnem prehodu Obrežje ni bil nevaren

Obrežje, 27. decembra - Sumljiv predmet, ki so ga policisti na mednarodnem mejnem prehodu Obrežje zaznali v kovčku enega od potnikov na avtobusu, ni bil nevaren, je pokazal pregled bombnih tehnikov specialne enote policije. Pridržanje 32-letnega lastniku kovčka so tako že odpravili in hkrati sprostili promet na mejnem prehodu in avtocesti, so sporočili s PU Novo mesto.