Flis za Večer: Delamo na boljših odnosih v UKC in nekateri so se začeli vračati

Maribor, 28. decembra - Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor je velika ustanova, ki ima več kot 3000 zaposlenih in v njej se odnosov ne da zelo preprosto popravljati, je v pogovoru za sobotno prilogo Večera povedal direktor UKC Maribor Vojko Flis. A deloma se jim je to po njegovih besedah posrečilo in nekateri ljudje so se začeli vračati iz tujine.