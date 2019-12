V okolici Kopra psi napadli in poškodovali občanko

Koper, 27. decembra - Štirje psi so na božično dopoldne v vasi na Koprskem na njenem dvorišču napadli in poškodovali 50-letno občanko. Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, bodo zoper 29-letnega skrbnika psov uvedli hitri postopek z odločbo o prekršku, o napadu pa so obvestili tudi veterinarsko inšpekcijo.