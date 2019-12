Voznik zapeljal v zbiralnik vode, nato pa odšel domov spat

Radenci, 27. decembra - V torek nekaj po 15. uri je občan obvestil policiste, da je v Radencih pri trgovskem centru voznik osebnega avtomobila zapeljal v zbiralnik vode in je vozilo v celoti pod vodo. Občan je vozniku pomagal iz vozila in nato iz vode. Kasneje so policisti voznika izsledili na domu, kjer je zaradi močne vinjenosti spal, so danes sporočili s policije.