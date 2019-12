Mejni prehod Obrežje zaradi varnostnega dogodka zaprt za ves promet v obe smeri

Obrežje, 27. decembra - Prehod Obrežje je zaradi varnostnega dogodka do nadaljnjega zaprt za ves promet v obe smeri. Omejen je tudi promet na avtocesti do Obrežja. V dogodku ni bil nihče poškodovan, so sporočili policisti. Več informacij za zdaj niso posredovali, po poročanju portala 24ur pa naj bi šlo za bombni preplah.