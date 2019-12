V Baslu prihodnje leto razstava slik na steklo

Basel, 29. decembra - V Umetnostnem muzeju v Baslu za prihodnje leto napovedujejo razstavo Žareče figure - Risbe in slike na steklu od Holbeina do Ringlerja. Slike na steklo manjših formatov so bile v 16. stoletju zelo priljubljene v južni Nemčiji oziroma na območju Stare švicarske konfederacije. Razstava bo združila okoli 90 del iz zlatega obdobja tega žanra.