Potsdam, 30. decembra - Pred 200 let se je rodil nemški pisatelj Theodor Fontane. Bil je oster opazovalec in razumevajoč kritik človeških slabosti. S svojimi deli Zmote, zmede, Pred viharjem, Gospa Jenny Treibel in Effi Briest sodi v sam vrh nemškega realizma.