Le Anamarija Lampič do konca novoletne turneje

Ljubljana, 27. decembra - Anamarija Lampič je edina slovenska smučarska tekačica, ki je predvidena, da 14. novoletno turnejo konča do zadnje postaje, na znamenitem in izjemno težkem vzponu na Alpe Cermis 5. januarja. Na Tour de skiju, ki se bo začel v soboto v Lenzerheideju, bodo za Slovenijo nastopili še Katja Višnar, Anita Klemenčič, Vesna Fabjan in Miha Šimenc.