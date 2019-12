Gorenjska avtocesta pri Kranju proti Jesenicam spet prevozna

Kranj, 27. decembra - Gorenjska avtocesta med priključkoma Kranj vzhod in zahod je po treh urah in pol znova odprta, posledice nesreče so odstranili, so sporočili s Policijske uprave Kranj. V nesreči sta bili udeleženi dve osebni in eno tovorno vozilo. Po podatkih policije so tri poškodovane udeležence odpeljali v zdravstveno ustanovo. Voznik tovornjaka ni poškodovan.