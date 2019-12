Ministrstvo za dialog z aktivisti za pravice živali

Ljubljana, 27. decembra - Na ministrstvu za kmetijstvo so v odzivu na nedavni vdor skupine aktivistov za pravice živali na zasebno kmetijo izrazili zaskrbljenost nad "tovrstnim načinom sporočanja stališč". Kot so poudarili, je prostor za izražanje v dialogu s predstavniki oz. zastopniki ustreznih skupin in sektorjev.