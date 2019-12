Življenjska zavarovalnica NLB Vita v roke Savi Re

Ljubljana, 27. decembra - NLB in KBC sta danes s Savo Re podpisali pogodbo o prodaji življenjske zavarovalnice NLB Vita. S tem se KBC umika s slovenskega trga, NLB pa je v celoti izpolnila zadnjo zavezo do Evropske komisije zaradi državne pomoči. Prodajni postopek naj bi bil sklenjen do konca prvega polletja 2020.