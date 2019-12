Gorenjska avtocesta zaradi nesreče zaprta pred izvozom Kranj zahod v smeri Jesenic

Kranj, 27. decembra - Na gorenjski avtocesti pred izvozom Kranj zahodom v smeri Jesenic je oviran promet zaradi prometne nesreče. Avtocesta je na tem delu zaprta, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Obvoz je možen skozi Kranj med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod. Pred izvozom Kranj vzhod proti Avstriji nastajajo zastoji, poroča prometnoinformacijski center.

Avtocesta med izvozoma Kranj vzhod in zahod bo zaprta še nekaj ur, so naknadno sporočili s policije.

Po prvih podatkih policije so udeležena tri vozila. Tri osebe so odpeljali v zdravstveno ustanovo. Obvoz skozi Kranj je mogoč tudi za tovorna vozila. Avtocesta na kraju nesreče je izpraznjena, vsem vozilom so omogočili izvoz.