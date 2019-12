Tudi demokrati imajo bogata predsedniška kandidata

New York, 27. decembra - Za osvojitev demokratske predsedniške nominacije in priložnost za spopad z newyorškim bogatašem predsednikom ZDA Donaldom Trumpom na volitvah novembra 2020 se potegujeta tudi dva milijarderja, Michael Bloomberg in Tom Steyer, ki sta doslej za televizijske in digitalne oglase porabila skoraj 200 milijonov dolarjev.