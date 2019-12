Dan po božiču Newyorške borze končale z rekordi, Nasdaq prvič nad 9000 točk

New York, 26. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili rekordno. Tehnološki indeks Nasdaq je trgovanje prvič sklenil z vrednostjo nad 9000 točk. Z rekordi sta trgovanje zaključila tudi Dow Jones in S&P 500. Rekordne vrednosti indeksov je spodbudil optimizem glede trgovinskih odnosov med ZDA in Kitajsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.