Tudi Mastercard poroča o rasti letošnje praznične prodaje v ZDA

New York, 26. decembra - Ameriški izdajatelj kreditnih in plačilnih kartic Mastercard je danes objavil, da je praznična prodaja v ZDA letos od 1. novembra do božiča v primerjavi z enakim obdobjem lani narasla za 3,4 odstotka. Ta vnovičen dokaz krepke ameriške zasebne potrošnje je povzročil navdušen tvit predsednika Donalda Trumpa.