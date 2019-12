Lara Unuk in Luka Lenič najboljša šahista Slovenije 2019

Ljubljana, 26. decembra - Lara Unuk in Luka Lenič sta bila izbrana za najboljša šahista Slovenije v iztekajočem se letu; oba sta na vrhu v zadnjih letih. Na podelitvi v okviru finalnega turnirja najboljših šahistov in šahistk Slovenija šahira, Gorenjka matira 2019 sta nagradi za najboljša mladinca leta prejela Zala Urh in Jan Šubelj.