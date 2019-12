Bertoncelj v ekipo uvrstil še Zajca in Bartola

Ljubljana, 26. decembra - Selektor slovenske reprezentance v smučarskih skokih Gorazd Bertoncelj je po današnjem treningu v Planici določil šest skakalcev, ki bodo nastopili na novoletni turneji. Peter Prevc, Anže Lanišek, Domen Prevc in Rok Justin so imeli zagotovljeno mesto v ekipi, po današnjem treningu pa bosta v Oberstdorf odpotovala še Timi Zajc in Tilen Bartol.