Prometna napoved do 9. januarja

Ljubljana, 26. decembra - Pred in med prazniki ni pričakovati povečanja prometa. Gneča bo le okrog nakupovalnih središč. Promet pa bo povečan v četrtek, 3. 1. in v ponedeljek, 6. 1., ko je praznik na Hrvaškem, v Avstriji, Italiji in delu Nemčije, končajo pa se počitnice v Avstriji in delu Nemčije, so sporočili iz Prometno-informacijskega centra za državne ceste.