V brodolomu na turškem jezeru Van umrlo najmanj sedem migrantov

Van, 26. decembra - V brodolomu na največjem turškem jezeru Van nedaleč od meje z Iranom je umrlo sedem migrantov, 64 ljudi pa so rešili, so danes sporočile lokalne oblasti. Čoln, na katerem so bili večinoma migranti iz Pakistana, Bangladeša in Afganistana, se je prevrnil pred obalo v bližini mesta Adilcevaz na severozahodu jezera.