Izraelska vladajoča stranka Likud odloča o novem vodstvu stranke

Jeruzalem, 26. decembra - Člani izraelske desno nacionalistične stranke Likud danes odločajo o novem vodstvu. Volišča so se odprla davi, in to uro prej, kot je bilo načrtovano. Zaprla se bodo ob 22. uri po srednjeevropskem času. Rezultati strankarskih volitev naj bi bili znani v petek zjutraj.