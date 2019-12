24ur: Nov policijski helikopter že pokvarjen

Ljubljana, 25. decembra - Na novem policijskem helikopterju AW169, ki ga je slovenska policija dobila sredi oktobra, so v nekaj tednih zaznali hujšo tehnično napako in bo potrebna celo menjava menjalnika rotorja, danes poroča portal 24ur.com. Po približno 50 urah šolanja so namreč zaznali napako, ki je novo pridobitev tudi prizemljila in s tem tudi prekinila šolanje.