Nekdanja sodelavka toži Trumpovo kampanjo zaradi diskriminacije

New York, 25. decembra - Nekdanja šefica predsedniške kampanje Donalda Trumpa za komunikacije z Američani latinskoameriškega izvora Arlene Delgado je v New Yorku vložila tožbo zaradi izgube delovnih nalog in napredovanja, potem ko je kampanjo obvestila, da je noseča s svojim poročenim šefom Jasonom Millerjem.