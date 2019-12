V Hongkongu ob božiču znova spopadi med protestniki in policijo

Hongkong, 25. decembra - Božične praznike v Hongkongu so tudi danes zaznamovali spopadi med prodemokratičnimi protestniki in policijo, do katerih je prišlo v nakupovalnih središčih, zaradi česar so morale mnoge trgovine predčasno zapreti vrata. Voditeljica Hongkonga Carrie Lam je obsodila proteste in aktiviste obtožila, da so pokvarili praznično vzdušje.