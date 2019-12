Voznike na počivališčih že petič obiskala božičkova šoferska karavana

Ljubljana, 25. decembra - Prazniki so najlepši v krogu družine in prijateljev, marsikateri voznik tovornjaka pa zaradi dela praznike preživi na počivališču. Tam jih bo letos že petič obiskala božičkova šoferska karavana, ki je z okoli 25 prostovoljci od 7. ure na poti in bo med voznike tovornjakov na počivališčih vse do večera razdeljevala darilne pakete in lepe želje.