Božične slovesnosti v Betlehemu s sporočilom miru in odpuščanja

Betlehem, 25. decembra - V Betlehemu, kjer je božič pričakalo na tisoče vernikov, je božično mašo opolnoči daroval nadškof Pierbattista Pizzaballa. Njegov govor je nosil sporočilo miru in odpuščanja. Slovesnosti v baziliki Jezusovega rojstva so se udeležili tudi palestinski predsednik Mahmud Abas in predstavniki krščanskih veroizpovedi iz Izraela in s palestinskih ozemelj.