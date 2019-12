Papež Frančišek med polnočnico pozval k ljubezni do bližnjega

Vatikan, 24. decembra - Papež Frančišek je v pridigi med božično mašo v baziliki sv. Petra v Vatikanu v torek pred več tisoč verniki znotraj katedrale in zunaj na Trgu sv. Petra pozval k ljubezni do bližnjega in dobrim delom, kar je najboljši način za spreminjanje sveta na bolje. Na praznik rojstva Jezusa Kristusa je zagotovil, da ima bog rad tudi najslabše.