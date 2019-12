Papež ob božiču pozval k miru na vojnih območjih

Vatikan, 25. decembra - Papež Frančišek je opoldne ob tradicionalnem božičnem blagoslovu mestu in svetu, urbi et orbi, pozval k miru na vojnih območjih in se spomnil vseh, ki v teh vojnah trpijo, še posebej otrok. Spomnil se je tudi revnih, beguncev in vseh, ki so odrinjeni na rob. Jezusovo rojstvo naj prinese prijaznost vsem in razsvetli temo tega sveta, je dejal.