V Hongkongu na božični večer spopadi med protestniki in policijo

Hongkong, 24. decembra - V Hongkongu so danes na božični večer ponovno izbruhnili spopadi med protestniki in policijo. Več tisoč v črno oblečenih protestnikov je zavzelo ulice v nakupovalni četrti, ki je običajno polna turistov. Nekateri med njimi so postali nasilni, nakar se je policija odzvala s solzivcem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.