Pariška in londonska borza z rastjo v skrajšanem trgovanju

London/Pariz, 24. decembra - Borzi v Parizu in Londonu sta današnje skrajšano trgovanje končali z rastjo indeksov in v znamenju skromnega prometa. Borza v Frankfurtu je bila že danes zaprta, v sredo in četrtek pa bodo zaprte vse tri osrednje evropske borze, kjer bo trgovanje znova steklo v petek.