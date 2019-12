Ankara kljub pozivu ESČP ne bo izpustila filantropa Kavale

Istanbul, 24. decembra - Turško sodišče je danes odločilo, da turškega poslovneža in borca za človekove pravice Osmana Kavale ne bo izpustilo iz pripora, kot je to od turških oblasti v začetku meseca zahtevalo Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP). Kavala je obtožen poskusa strmoglavljenja oblasti leta 2013 v času protivladnih protestov in je v priporu že dve leti.