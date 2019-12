V Postojni poskus uboja 45-letnika

Postojna, 24. decembra - Postojnski policisti in koprski kriminalisti preiskujejo poskus uboja 45-letnega Postojnčana, ki je v napadu utrpel hude poškodbe po glavi. Osumljencu, 48-letniku z območja Postojne, so na podlagi zbranih dokazov v ponedeljek popoldan že odvzeli prostost. Moška sta znanca s spori iz preteklosti, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.