Arso pri podelitvi okoljevarstvenega dovoljenja Ekologiji upošteval požarni načrt

Škofja Loka, 24. decembra - Potem ko je civilno iniciativo Moja Škofja Loka razburila izdaja delne odločbe o okoljevarstvenem dovoljenju podjetju za predelavo nevarnih odpadkov Ekologija, so se danes odzvali tudi v Agenciji RS za okolje (Arso). Kot so pojasnili, so pri določanju ukrepov za čim večjo stopnjo varstva okolja uporabili požarni načrt.